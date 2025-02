Udinese : quand Lorenzo Lucca vole le penalty de Thauvin… et se fait remplacer

Scène peu habituelle ce vendredi soir entre Lecce et l’Udinese. Peu après la demi-heure de jeu, les visiteurs avaient obtenu un penalty, qu’aurait dû tirer Florian Thauvin, tireur attitré de son équipe. Sauf que le meilleur buteur du club cette saison, Lorenzo Lucca, a refusé de le laisser au Français.

Plusieurs joueurs ont tenté de le convaincre de laisser son capitaine s’en charger, en vain. L’Italien l’a finalement tiré, l’a même transformé, avant de célébrer son but dans un moment de solitude, et d’être remplacé dans la foulée. Une séquence qui va faire parler, même si le but permet à l’Udinese de s’imposer 1-0, et de remonter à la 10e place. Lecce est 15e.