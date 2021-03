OM : la statistique en Coupe de France qui fait très mal

Battu 2-1 par les amateurs de Canet Roussillon (National 2), l'Olympique de Marseille vient de vivre une sacrée humiliation. Le club phocéen qui vit une saison compliquée va donc terminer sans titre lors de l'exercice 2020-2021. Pire que ça, les statistiques phocéennes en Coupe de France sont inquiétantes.

La suite après cette publicité

Sur ses quatre derniers matches en Coupe de France contre des adversaires de National 2, l'Olympique de Marseille a perdu à deux reprises. Ce soir donc et en janvier 2019 face à Andrézieux (2-0). L'an dernier l'OM avait aussi dominé Trélissac - autre pensionnaire de N2 à ce moment-là - difficilement (1-1, 4-2 aux tirs au but). C'était en revanche plus simple contre l'US Granville (3-0). Un bilan qui fait tache.