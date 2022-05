L'Atlético de Madrid a tranché pour Antoine Griezmann !

La suite après cette publicité

Antoine Griezmann n'y arrive toujours pas. Présent hier soir sur la pelouse du Wanda Metropolitano, l'international français n'est pas parvenu à mettre un terme à sa terrible disette. Celle-ci dure maintenant depuis seize rencontres toutes compétitions confondues, dix-huit si on compte les deux matches qu'il a joués avec l'équipe de France au mois de mars dernier. L'ancien joueur de la Real Sociedad n'a plus été buteur depuis le 6 janvier dernier. Cela commence à faire long. Et le principal intéressé commençait aussi à perdre patience comme il l'avouait mercredi dernier après la rencontre face à Elche.

«Jusqu'à ma blessure, j'étais très bien. Ensuite, j'ai eu une période difficile, en ne pouvant pas m'entraîner ou jouer. Après la blessure, me voilà en train d'essayer de retrouver mon meilleur niveau. Je n'ai pas marqué de buts et l'équipe en a raté, moi aussi, mais je travaille toujours pour l'équipe, devant ou en défense. Marquer des buts, ça reviendra. J'ai ma part de responsabilité dans les mauvais résultats et je l'assume. (...) Je veux être important et décisif (l'an prochain), ce n'est pas normal de passer autant de matchs sans marquer.»

Les Colchoneros ont fait leur choix

Mais samedi, la Cadena Cope a lâché une petite bombe. Lassés des performances et de l'inefficacité du joueur tricolore, les Colchoneros ne voudraient plus de Grizi, prêté par le FC Barcelone. Le joueur, dont le salaire de 18 M€ par an du joueur poserait problème, et sa sœur, qui gère ses intérêts, auraient été prévenus ainsi que le Barça, club auquel il appartient. Une vraie surprise puisque depuis plusieurs semaines la presse catalane indiquait que l'Atlético allait lever l'option d'achat de 40 millions d'euros.

Hier soir, le président madrilène, Enrique Cerezo, a fait un point sur le sujet. Ses propos sont relayés par Sport. «Griezmann va rester ici, il va continuer à l'Atleti la saison prochaine (...) Faut-il renégocier ? C'est la chose la moins importante, quand un joueur veut jouer pour un club, l'argent est la chose la moins importante». Le message est donc très clair. L'Atlético de Madrid compte plus que jamais avancer avec Antoine Griezmann la saison prochaine. Le dossier est clos.