L’IFAB envisage de nouvelles règles pour l’arbitrage et le VAR

L’International Football Association Board (Conseil international du football association) ne cesse de chercher les nouvelles innovations pour renouveler les règles du football, la VAR étant l’un des plus gros changements qu’a connus le monde du ballon rond. Lors de la réunion annuelle organisée à Londres et présidée par le patron de la Fédération écossaise, Ian Maxwell, la haute instance gérant les lois du sport a proposé de nouvelles idées pour revoir l’attitude des joueurs avec les arbitres. Alors que ces derniers montrent plus de fermeté envers les acteurs du jeu, sanctionnant notamment les contestations, en témoigne le carton jaune pris par le Parisien Gonçalo Ramos en toute fin de rencontre mardi soir avant le penalty accordé au PSG face à Newcastle (1-1).

Dans le compte-rendu de cette réunion publiée ce mardi, l’IFAB devrait revoir différentes règles pour lutter contre les pertes de temps de jeu et «des tactiques visant à perturber le rythme du jeu, notamment en ce qui concerne la restriction de six secondes pour les gardiens de but, le retardement des reprises et la gestion des blessures.» Il est également mentionné la possibilité d’expérimenter dans le football professionnel les expulsions temporaires - surtout pour les contestations, seulement les capitaines auront le droit de discuter avec les officiels - déjà présentes dans le rugby (10 minutes) et le handball (2 minutes). L’Assistant Vidéo à l’Arbitrage aura également plus d’importance dans l’arbitrage, puisqu’il pourrait être utilisé dans de nouvelles situations. Ces nouvelles règles devraient être discutées en mars 2024, et les règles décidées devraient être appliquées à partir de juillet de l’année prochaine.