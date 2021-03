Liga : l'Athletic et Eibar dos à dos

La suite après cette publicité

La 28e journée de championnat espagnol continuait en ce samedi ensoleillé, avec un derby basque entre Eibar, englué dans la zone rouge, et l'Athletic, qui tente de rattraper le wagon européen. Les deux voisins se sont quittés sur le score de 1-1.

Rapidement, Yuri Berchiche ouvrait le score avec un superbe but (1-0, 9e), et Kike égalisait assez rapidement (1-1, 17e). Derrière, l'Athletic a dominé, sans pour autant réussir à refaire trembler les filets. Avec ce résultat, l'écurie de Bilbao monte à la neuvième place, alors qu'Eibar grappille aussi une place et

