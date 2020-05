FC Barcelone : le docteur Lempainen optimiste pour Ousmane Dembélé

Gravement blessé en février dernier, Ousmane Dembélé (23 ans) poursuit sa rééducation après avoir été testé au Covid-19 en début de semaine. L'ailier français opéré le 11 février dernier par le spécialiste finlandais Lasse Lempainen, espère retrouver les terrains rapidement. Dans des propos rapportés par Sport, le docteur qui a réalisé l'opération du champion du monde 2018 s'est montré relativement optimiste pour un retour de Dembélé sur les pelouses en août prochain.

« Dembélé progresse comme prévu auparavant. Et je suis certain qu'il pourra revenir au plus haut niveau après six mois d'absence, » a ainsi précisé Lempainen. Objectif clairement affiché pour Ousmane Dembélé, être la disposition de Quique Setién pour le match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions face au Napoli. Cette affiche pourrait se dérouler le 8 août. Une date qui pourrait faire les affaires de l'international tricolore...