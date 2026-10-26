PSG-OL : les compositions probables

Il n’y a pas que le Ballon d’Or, ce lundi soir. En effet, à la suite du report annoncé par la Ligue vendredi, cette affiche entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais a finalement été décalée de 24 heures et se disputera finalement ce lundi au Parc des Princes (20h45). Ce choc des Lumières entre le 5e et le 4e de Ligue 1 s’annonce particulièrement électrique, d’autant plus que le vainqueur de cette rencontre prendra les commandes du championnat à l’issue de cette 8e journée. Vainqueur de ses sept derniers matchs toutes compétitions confondues, le PSG reste notamment sur un succès probant face au FC Barcelone en Ligue des Champions (4-2).

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Une victoire néanmoins entachée par les blessures de trois cadres : Ousmane Dembélé, Marquinhos et, surtout, Khvicha Kvaratskhelia, touché au genou et forfait pour le reste de la saison. Luis Enrique devra également faire sans Nuno Mendes face aux Gones, sorti sur blessure à Strasbourg (1-3), lors de la précédente journée. Le technicien espagnol pourra toutefois aligner un onze séduisant avec Matvey Safonov dans la cage. Malgré sa belle prestation face au FC Barcelone, Lucas Hernandez pourrait enchaîner dans le couloir gauche. Willian Pacho, Ilya Zabarnyi et Achraf Hakimi compléteraient la défense. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery pourrait épauler Fabián Ruiz et Vitinha, reléguant ainsi João Neves sur le banc. Aux avant-postes, Ferran Torres devrait occuper la pointe de l’attaque, entouré de Maghnes Akliouche et Désiré Doué, décisif à huit reprises sur ses cinq derniers matchs en club et en sélection (4 buts et 4 passes décisives).

Fonseca forcé de bricoler en attaque

En face, l’Olympique Lyonnais a été balayé par Hoffenheim (3-0), lors de sa dernière sortie en Ligue Europa. Les hommes de Paulo Fonseca n’ont jamais été en mesure de rivaliser face aux Allemands et avaient réalisé leur « pire match depuis le début de la saison », selon leur entraîneur. Pour ne rien arranger, les Lyonnais font face à une cascade de blessures, le dernier en date étant Pavel Šulc. Touché au genou droit, le Tchèque ne retrouvera pas les terrains avant début 2027, obligeant Fonseca à revoir ses plans en attaque, alors que Loïs Openda manque également à l’appel.

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Ainsi, c’est le jeune Khalis Merah (19 ans) qui devrait occuper la pointe de l’attaque lyonnaise, épaulé d’Ernest Nuamah et Julian Duranville. Pour le reste, le coach lusitanien devrait opter pour du grand classique. Dominik Greif sera dans les buts, tandis que Zachary Athekame et Abner Vinicius devraient animer les couloirs en défense. Remplaçant à Hoffenheim, Moussa Niakhaté devrait retrouver le onze titulaire aux côtés de Felix Bacher. Le capitaine Corentin Tolisso devrait aussi débuter ce choc au Parc des Princes dans l’entrejeu, suppléé par Tyler Morton et Tanner Tessmann.