Real Madrid : Kylian Mbappé rassure sur sa relation avec Vinícius Júnior

Le Real Madrid ne devait pas se rater, ce dimanche, sur la pelouse de Leganès, pour le compte de la 14e journée de Liga. Surtout, après le match nul du FC Barcelone face au Celta Vigo (2-2), la veille. Les Madrilènes ont répondu présent sur le terrain et se sont facilement imposés (0-3), avec notamment un but de Kylian Mbappé, servi par Vinícius Júnior.

Le capitaine de l’équipe de France a répondu aux questions sur la nature de sa relation avec l’international brésilien. Il l’assure : Vinícius Júnior et lui s’entendent à merveille. « J’ai une très bonne relation avec Vini. Les meilleurs joueurs sont au Real Madrid et nous sommes prêts à gagner ensemble », a confié le meilleur buteur du Real Madrid, cette saison, en zone mixte. Mbappé et le Real Madrid peuvent désormais se concentrer sur le déplacement à Liverpool en Ligue des Champions, ce mercredi.