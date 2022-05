L'OL a supervisé la sensation Jackson Muleka, irrésistible en Süper Lig

La suite après cette publicité

C’est le gros coup du dernier mercato d’hiver en Turquie. Arrivé sous forme de prêt (sans option d'achat selon son conseiller) en provenance du Standard, où il sortait de six mois compliqués (2 buts et 1 passe décisive en 19 apparitions en Jupiter Pro League), Jackson Muleka (22 ans) revit à Kasimpasa. L’attaquant met clairement tout le monde d’accord en Süper Lig. En 11 matches, l’international congolais (12 sélections, 3 réalisations) a trouvé le chemin des filets à 12 reprises, marquant notamment un doublé contre Besiktas et un but face à Fenerbahçe.

De quoi présenter un ratio complètement fou d’un but toutes les 66 minutes ! Ajoutez à cela 3 passes décisives et vous comprendrez aisément pourquoi tous les cadors du championnat de Turquie se l’arrachent en vue de la saison prochaine. Ils ne sont d’ailleurs pas les seuls puisque la Premier League commence à se pencher sur le phénomène, révélé sous les couleurs du TP Mazembe.

L'OL l'a vu briller

En France aussi, sa réussite n’est pas passée inaperçue. Selon nos informations, l’Olympique Lyonnais, qui aime aller voir ce qui se fait en Turquie (Cenk Özcacar recruté en 2020, le chef de la cellule de recrutement Bruno Cheyrou en tribunes pour Galatasaray-Besiktas en mars) et pourrait voir son attaque bouger cet été, l’a récemment supervisé, face à Göztepe (2-3, 28e journée). Ce jour-là, le nº 40 avait scoré un doublé et tapé dans l’œil de l’observateur rhodanien, qui a évidemment noté son nom sur ses tablettes.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Rouches, Jackson Muleka ne devrait retourner à Liège cet été, à l’issue de son prêt. Reste désormais à savoir où il atterrira. D’ici là, le jeune buteur a une sacrée série à poursuivre (il a marqué au moins une fois à chacune de ses six dernières sorties) et, pourquoi pas, réussir l’exploit de terminer meilleur buteur du championnat en étant arrivé en janvier.