Le clan Haaland se paie le Bayern Munich

Jan Aage Fjortoft, le porte-parole de la famille Haaland a répondu aux déclarations faites par le directeur général du Bayern Munich Oliver Kahn au sujet du buteur norvégien de 21 ans. Sur les réseaux sociaux, le représentant de l’attaquant du Borussia Dortmund a envoyé un pique à destination de la direction bavaroise.

« Le patron, Olivier Kahn, dit que le Bayern est hors course pour obtenir Erling Haaland à cause du package financier. Eh bien, eh bien... J'attends avec impatience le jour où toute la vérité à ce sujet sera révélée », a écrit l’ancien international norvégien sur son compte Twitter.

