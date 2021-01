PSG : Thilo Kehrer positif à la covid-19

Convoqué ce matin dans le groupe de Mauricio Pochettino pour affronter Brest dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1 (à suivre en live commenté ici), Thilo Kehrer ne sera finalement pas de la partie. Le défenseur allemand a été testé positif à la covid-19.

Dans son communiqué, le PSG précise que le joueur« va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. » Outre le match de ce soir, le défenseur allemand risque de louper le Trophée des Champions face à l'OM mercredi prochain et probablement le déplacement à Angers dans une semaine. Après Rafinha, Kehrer est le second joueur positif cette semaine au PSG.