OM : la mise au point d’Ismaïla Sarr sur son avenir

Ismaïla Sarr jouera à nouveau contre Villarreal ce jeudi en Ligue Europa pour le 8e de finale retour. Il portera le maillot de l’OM bien sûr, mais aurait très bien pu revêtir celui, tout jaune, du club espagnol. Son futur adversaire était intéressé par ses services cet hiver, comme Nottingham Forest, ce que nous avions révélé en fin de mercato.

Après une première partie de saison insatisfaisante, l’ancien Rennais est finalement resté sur la Canebière pour son plus grand bonheur puisqu’il enchaîne les performances et les matchs depuis la prise de fonction de Jean-Louis Gasset. «Je suis à Marseille. Il me reste encore beaucoup de contrat», s’est-il contenté de dire en conférence de presse d’avant match.