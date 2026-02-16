Menu Rechercher
Juventus : Jonathan David absent contre Galatasaray

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Jonathan David à la Juve @Maxppp
Depuis son arrivée à la Juventus Turin, Jonathan David alterne entre le bon et le moins bon. Après une période de rodage avec la Vieille Dame, l’attaquant canadien a réussi à trouver son rythme et compte 7 buts et 4 passes décisives en 34 matches en Italie. Un rendement intéressant pour un joueur qui est arrivé gratuitement dans le Piémont.

Mais alors que la Juventus Turin affronte Galatasaray ce mardi en barrages de Ligue des Champions (18h45), le déplacement à Istanbul se fera sans le buteur de 26 ans. Comme le rapporte Sky Italia, David sera absent pour une blessure à l’aine. Luciano Spalletti pourra néanmoins compter sur le retour de Khephren Thuram.

