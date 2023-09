Gérard Prêcheur n’est plus l’entraîneur du PSG féminin

Alors que l’exercice 2023-2024 de la D1 Arkema vient à peine de débuter, le Paris Saint-Germain change déjà son entraîneur. Arrivé à l’été 2022 pour remplacer l’intérimaire Bernard Mendy, Gérard Prêcheur quitte déjà le club de la capitale d’un commun accord. Comme annoncé par Le Parisien en début d’après-midi, c’est son adjoint et fils, Jocelyn Prêcheur, qui assurera la continuité à la tête de l’équipe première. Le deuxième du championnat féminin la saison passée a confirmé la décision par le biais d’un communiqué sur son site officiel.

La suite après cette publicité

«Pour raisons personnelles, et en accord avec le Paris Saint-Germain, Gérard Prêcheur quitte sa fonction de coach principal de la section féminine. Pour assurer la continuité du projet sportif mis en place à l’été 2022, l’ensemble du staff technique est maintenu et poursuivra sa mission autour de l’équipe féminine professionnelle. Jocelyn Prêcheur, jusqu’à présent entraineur adjoint, prend la tête de l’équipe. Le Paris Saint-Germain tient à remercier Gérard Prêcheur pour son investissement et le travail effectué au cours des 14 derniers mois.»