Zinédine Zidane dévoile sa recette pour gagner

Dans un entretien accordé au Skweek Show au micro de Tony Parker, Zinedine Zidane est revenu sur les différentes étapes marquantes de sa carrière. L’occasion pour l’ancienne gloire de l’équipe de France et du Real Madrid d’en dire plus sur son état d’esprit et sa mentalité. «Je ne me suis jamais posé de questions sur le fait de savoir si j’allais gagner ou non. J’ai toujours aimé gagner, je suis un gagnant et je joue pour gagner. Mais ce qui m’intéressait le plus, c’était le chemin pour y arriver. Qu’est ce que tu vas faire pour être le meilleur ? J’étais en mode, je travaille, je sais que j’ai du talent mais je vais devoir travailler pour y arriver».

Et d’ajouter : «j’ai bossé, j’étais sérieux, j’ai écouté les conseils et c’est venu tout seul. Et si ça vient pas, tu recommences. C’est comme ça que ça doit venir. Tu t’aperçois que pour remporter le Ballon d’Or, il n’y en a qu’un qui le gagne. Ca ne veut pas dire que les autres sont mauvais. Pendant longtemps, je n’avais pas gagné de Ligue des Champions. Je l’ai gagné en allant à Madrid mais ce n’était pas une obsession. J’avais perdu plusieurs finales. En rejoignant le Real Madrid, j’avais le feeling que j’allais gagner dans ce club, je sentais qu’il pouvait me l’apporter. J’ai toujours marché au feeling finalement». Un discours qui devrait, sans aucun doute, en inspirer plus d’un…