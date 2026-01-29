OL : Himbert, Merah, Hamdani, Gomes Rodriguez… les jeunes lyonnais ont choqué l’Europe !

Tout n’a pas été parfait ce jeudi soir, mais la soirée a été belle pour l’Olympique Lyonnais. Défiant le PAOK Salonique pour essayer d’assurer sa première place en Ligue Europa, le club rhodanien a été mené, mais a su renverser la tendance avant de prendre un avantage décisif en fin de partie (4-2). Une victoire 4-2 qui permet aux Rhodaniens de finir leader de la phase de ligue de la Ligue Europa. Si le résultat est satisfaisant, la bonne nouvelle vient surtout de la jeunesse lyonnaise. Titulaire surprise, le jeune Rémi Himbert a particulièrement crevé l’écran. L’attaquant de 17 ans qui jouait encore en Coupe Gambardella il y a deux semaines et qui avait fait ses débuts en professionnel contre Brest le 18 janvier dernier vivait sa première titularisation. Intéressant dans ses premières touches de balles, il a égalisé pour le 1-1 et a obtenu en fin de match un penalty. Dans les bons coups, l’international français U17 montre qu’il faudra compter sur lui à l’avenir.

Après la rencontre, il faisait part de sa joie au micro de Canal + : «c’est beaucoup d’émotion pour moi de marquer mon premier but lors de ma première titularisation. Je remercie tout d’abord le collectif qui m’a très bien accueilli et le staff qui m’a fait confiance. Marquer dès la première mi-temps devant les supporters au Groupama Stadium c’est juste incroyable et j’espère que c’est de bon augure pour l’équipe. J’ai appris ma titularisation hier lors de la mise en place, je m’y attendais avec les nombreuses blessures. Je l’ai mérité, j’ai travaillé pour avoir cette titularisation. J’avais pour mission de me donner à fond pour montrer de quoi j’étais capable et pour chercher cette première place pour l’OL.» D’ailleurs pour le récompenser, le capitaine Moussa Niakhaté lui a donné le brassard de capitaine après la rencontre au moment de le présenter aux supporters : «c’est symbolique en tant que jeune du centre de formation, mais ça représente beaucoup pour moi. Pour moi c’est de continuer à l’Olympique Lyonnais et pourquoi pas un jour devenir un capitaine de l’OL, on espère.»

Les deux plus jeunes buteurs de l’histoire de l’Olympique Lyonnais

Devenu le plus jeune buteur de l’Olympique Lyonnais à 17 ans et 334 jours, effaçant le record d’un certain Karim Benzema (17 ans et 352 jours), Rémi Himbert n’a pas été le seul à ouvrir son compteur avec l’Olympique Lyonnais. Précieux dans la rotation depuis le début de la saison (21 apparitions, 2 passes décisives), Khalis Merah vient d’ouvrir son compteur but. Le milieu de terrain de 18 ans qui manquait encore un peu d’efficacité a réglé la mire au meilleur des moments. «Je suis fier d’avoir marqué mon tout premier but. Je suis content, mais j’espère qu’il y en aura plein d’autres. Avec Corentin (Tolisso ndlr) on avait un petit pari. Comme vous savez, Tolisso m’a dit que si je marquais 2 ou 3 buts il m’offrirait un petit sac», a-t-il confié à Canal + après la rencontre. Il a ensuite eu un mot pour ses jeunes compères : «c’est vrai qu’à peu près tous les jeunes ont brillé. Afonso (Moreira) je le compte avec nous même s’il est un peu plus vieux. On a essayé de démontrer ce qu’on avait. Je suis content pour Rémi (Himbert), Adil (Hamdani), Alejandro (Gomes Rodiguez), ce sont des joueurs avec qui j’ai joué il y a deux ans en U18.»

Remplaçants au départ, Adil Hamdani (17 ans) et Alejandro Gomes Rodriguez (17 ans) ont aussi apporté leur pierre à l’édifice. Remuant ailier gauche, le premier qui n’avait disputé que 6 minutes en 2 matches vient d’être décisif pour la première fois. Auteur d’une chevauchée avant de glisser un caviar de l’extérieur du pied pour Adam Karabec, il est passeur décisif pour le Tchèque sur le but du 3-2. Adam Karabec a décidément été lié aux jeunes lyonnais puisque sur un ballon glissé pour Alejandro Gomes Rodriguez, il a permis à ce dernier d’entrer dans la surface en bonne position. Le natif de Caracas a ensuite mystifié Tomasz Kedziora avant d’inscrire le quatrième but lyonnais. Pour dix jours, il a dépassé le record qu’avait obtenu Rémi Himbert quelques minutes avant pour devenir le plus jeune buteur de l’histoire de l’Olympique Lyonnais à 17 ans 324 jours. Une nuit historique pour la jeunesse lyonnaise qui a lancé un sacré message dans cette Ligue Europa.