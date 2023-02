L’ascension fulgurante de Gaby Jean, de la Régionale 1 à la Ligue 2

« Il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne m’imaginais pas en être là aujourd’hui. Pour moi, ce n’est que le commencement : je l’espère et je le veux. Que la saison soit belle ! », déclarait un certain Gaby Jean au site officiel de son nouveau club en juillet dernier. Si vous suivez la Ligue 2 et que ce nom vous dit déjà quelque chose, ça n’est pas anodin. Car, à 22 ans, le jeune défenseur central brille régulièrement sur les pelouses de Ligue 2, défendant le maillot du Football Club d’Annecy depuis le début de cette saison. Évoluant dans la sixième défense de la deuxième division de l’Hexagone, le gaucher se fait remarquer en quelques mois et attise les convoitises, non seulement en France mais également au-delà des frontières.

Néanmoins, il ne dispute aujourd’hui que son premier exercice dans l’antichambre du ballon rond français en 2022-2023, lui qui performait auparavant en National 2 durant deux ans avec le Louhans-Cuiseaux FC, à 50 kilomètres de Mâcon, sa ville natale. Et si on remonte à quelques années plus tôt, le joueur né en 2000, passé par le Pôle Espoirs de Dijon, faisait ses griffes dans le monde amateur, notamment du côté du Football Club Montceau Bourgogne, club dans lequel il était d’abord passé par les équipes de jeunes. Et en raison d’un accident de la route en deuxième année de STAPS (Licence de Sciences et techniques des activités physiques et sportives) et une opération aux vertèbres, Gaby Jean n’a pas retrouvé la compétition durant plusieurs mois, pas avant l’été 2020.

Un défenseur important dans les duels

Arrivé l’été dernier en Savoie, en même temps que son coéquipier à Louhans, Clément Billemaz, il s’est très vite intégré au sein de la formation savoyarde et n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour s’adapter à l’intensité physique de la Ligue 2. Rapidement titulaire dans la charnière centrale de Laurent Guyot, le Mâconnais a su se montrer rassurant dans l’arrière-garde du FCA, se distinguant comme l’un des meilleurs joueurs en termes de duels défensifs par match (76%, 9e de Ligue 2) et aériens (plus de 69% de réussite, 8e de L2). Plus rare dans le haut niveau ces dernières saisons, son profil de défenseur central gaucher, bon relanceur et imposant face aux attaquants adverses, ne tombe pas dans l’oubli, bien au contraire.

De quoi obliger le FC Annecy à réfléchir à son avenir : pour le moment, il est sous contrat avec l’actuel 11e du championnat après 22 journées jusqu’en 2024. Ses performances ne passent pas inaperçues et selon nos informations, plusieurs clubs de Ligue 1 et même à l’étranger ne sont pas insensibles au profil du défenseur central culminant à 1m91. La direction savoyarde a su donc faire confiance à un joueur au parcours atypique, et prêt à continuer sur son excellente dynamique pour marquer un peu plus l’histoire du FCA, qui disputera son troisième huitième de finale en Coupe de France (après 1956 et 1991), ce sera face au Paris FC pour un potentiel quart de finale de la compétition, qui sera sa première en 96 ans d’existence.