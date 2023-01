L’OL sur le point de boucler l’arrivée surprise d’Amin Sarr

La suite après cette publicité

Voilà une surprise qui pourrait bien faire plus de surpris et de sceptiques que d’heureux du côté de l’Olympique Lyonnais. Alors que Karl Toko Ekambi a quitté le Rhône pour les six prochains mois pour aller renforcer les rangs du Stade Rennais, que Tetê semble tout proche de rallier Leicester et que Romain Faivre est plus que jamais sur le départ cet hiver, Laurent Blanc compte sur sa direction pour lui offrir des recrues avant le 1er février.

Si la piste menant à Jeffinho (Botafogo) a été activée, selon le journaliste spécialisé dans le mercato Fabrizio Romano, les Gones sont aussi très proches d’un accord avec le club néerlandais d’Heerenveen au sujet de l’attaquant Amin Sarr (21 ans). Les négociations entre les deux écuries sont en tout cas très avancées dans l’optique de remplacer Karl Toko Ekambi du côté du Groupama Stadium.

Amin Sarr très proche de Lyon

Le journaliste précise même que l’OL est prêt à signer un chèque d’environ 12 ou 13 millions d’euros pour attirer l’international Espoirs suédois (10 sélections, 3 buts) dans ses filets au cours de ce mercato hivernal. Le principal concerné, recruté pour 2,3 M€ en janvier 2022 à Malmö, demeure sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’actuel 8ème d’Eredivisie.

La perte d’Amin Sarr serait en tout cas un sacré coup dur pour Heerenveen. Le natif de Malmö, d’origine sénégalaise, a déjà planté cinq buts et délivré autant de passes décisives en 18 matchs de championnat. Attaquant assez complet se rapprochant plus du profil de numéro 9 que d’ailier, Sarr viendrait renforcer une formation lyonnaise en manque d’inspiration et dans l’urgence, même si cette nouvelle piste surprenante pourrait encore faire monter la grogne des supporters.