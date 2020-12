Le Real Madrid n'a pas tremblé lors du choc de la 13e journée de Liga qui l'opposait à l'Atletico de Madrid. Les hommes de Zidane se sont imposés (2-0) au cours d'une rencontre qu'ils ont parfaitement maîtrisé notamment grâce au retour en forme de ses cadres au milieu de terrain et d'un très bon Karim Benzema. On en parle justement dans les leçons du match suivis des tops et flops.

