Sébastien Haller revient sur son échec à West Ham

La suite après cette publicité

Ancien joueur de West Ham, Sébastien Haller va jouer ce soir en Ligue des Champions avec un huitième de finale aller entre Benfica et l'Ajax Amsterdam. Excellent avec les Godenzonen (28 buts et 8 offrandes en 28 matches, le buteur de 27 ans qui est international ivoirien est revenu sur son échec en Premier League. Arrivé à l'été 2019 en provenance de l'Eintracht Francfort contre 50 millions d'euros, il n'a marqué que 14 buts en 54 matches avant de repartir pour 22,5M€ à l'hiver 2021 en direction de l'Ajax Amsterdam. Une expérience difficile avec les Hammers qu'il a expliqué au Guardian.

«J'ai été amené par Manuel Pellegrini mais ensuite David Moyes est arrivé et nous nous sommes retrouvés dans une situation où nous étions … comme piégés ensemble. Je jouais dans un système que je n'aimais pas vraiment. Moyes a préféré quelqu'un comme (Michail ndlr) Antonio devant, et je suis super content qu'il se débrouille si bien. Je suis pour tous les gars de West Ham. J'ai passé un bon moment là-bas avec eux mais j'étais aussi vraiment en colère contre la situation, la façon dont nous jouions, la façon dont je jouais, la façon dont je me sentais» a-t-il souligné au média britannique. Entre les performances de West Ham sans lui et sa belle aventure aux Pays-Bas, nul doute que son départ a comblé tout le monde et a initié de belles choses pour toutes les parties.

Pour Benfica - Ajax, créez votre compte Unibet dès aujourd'hui et profitez du bonus 200€ offerts avec le code FMUNI. Misez 200€ sur une victoire du Benfica pour tenter de remporter 850 € (cote à 4,25). (cotes soumises à variation)