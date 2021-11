JT Foot Mercato : l'incroyable début de saison de Sébastien Haller en Ligue des Champions

La suite après cette publicité

Haller remet les pendules à l'heure !

Sébastien Haller s'est encore offert un doublé hier soir lors de la victoire (2-1) de l'Ajax sur la pelouse de Besiktas. Depuis le début de la saison et son arrivée aux Pays-Bas, l'attaquant marche littéralement sur l'eau. Il a déjà inscrit 9 réalisations en 5 matches de Champions League. Il est d'ailleurs le premier joueur de l'histoire de la compétition a réaliser pareille performance, pour des débuts en C1. Il dépasse un certain Erling Haaland et est aux coudes à coudes au classement des buteurs avec les monstres sacrés que sont Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo ou encore Mohamed Salah.

Zidane à Paris mais à quel prix ?

Zinedine Zidane est la priorité des dirigeants parisiens pour prendre en mains ce vestiaire de stars. Et selon Le Parisien, les négociations entre les différentes parties sont entamées depuis plusieurs semaines. Une rencontre dans un palace parisien entre l'ancien numéro 10 légendaire de l'équipe de France, Leonardo et Jean-Claude Blanc, le directeur général du club, a eu lieu ces dernières semaines. Mais selon nos informations, Zizou veut faire le ménage au PSG et cela viserait directement le directeur sportif, Leonardo. Pour celui qui a remporté 3 Ligue des Champions sur le banc du Real, il parait difficilement envisageable de travailler avec le Brésilien. S'il vient dans la capitale, le champion du monde 98 souhaiterait avoir les mains libres sur tout le sportif pour éviter de se retrouver dans la même situation que les précédents entraîneurs du Paris Saint-Germain.

Pas de blues chez les Blues pour Silva

Selon nos informations, Thiago Silva devrait se voir proposer une prolongation de la part des Blues dans les prochaines semaines. Satisfaits de ses performances, les dirigeants de Chelsea ont entamé des discussions avec son entourage pour une prolongation de contrat d'un an. Le défenseur veut rester dans la capitale anglaise. Les différentes parties doivent désormais se mettre d'accord sur le plan financier.