OM : les dessous de la mise à l’écart de Lilian Brassier

L’OM a un rendez-vous important à Lens ce samedi. Après la défaite face à Auxerre (3-1) il y a deux semaines au Vélodrome, les Phocéens, plus à l’aise hors de leur base, auront à cœur de laver l’affront, qui plus est chez un concurrent dans la course à l’Europe. Les Sang et Or ne sont qu’à trois points derrière. Pour cela, il faudra rectifier le tir, notamment en défense. Depuis le début de la saison, l’arrière garde flageole et a déjà encaissé 15 buts (en 11 journées). Contre l’AJA, Lilian Brassier (arrivé cet été en prêt avec une option d’achat de 11 M€) fut le symbole de cette déroute collective et plus globalement, il a démarré timidement son aventure à l’OM.

Roberto De Zerbi a même carrément décidé de s’en passer pour ce déplacement en terre lensoise. Cette décision radicale a de quoi surprendre car l’effectif n’est pas large derrière. C’est même un euphémisme. Le Brestois a pourtant la qualité d’être polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe comme dans le couloir gauche. Balerdi revient de sélection et, comme Rulli et le Lyonnais Tagliafico, est resté coincé à Paris en raison de la neige. L’Argentin n’a pas participé au moindre entraînement. Derek Cornelius est lui toujours blessé alors que Bamo Meïté ne fait pas partie des plans de De Zerbi (24 minutes en 3 matchs de L1 cette saison).

L’OM garde confiance en Brassier

L’ancien Lorientais fait tout de même partie du voyage, au même titre que le jeune Rony Mimb Baheng (19 ans), convoqué pour la première fois. Le Camerounais n’est que remplaçant avec la réserve mais son profil de latéral gauche pouvant évoluer dans l’axe (comme Brassier) plaît au coach italien de l’OM. Pour l’ancien Brestois, c’est la douche froide mais pas une fin en soi. Tout le monde au club croit toujours en lui et le soutient. «Il a fait de super choses à l’entraînement. Le problème, c’est qu’on ne le reconnaît plus le week-end, quand il enfile le maillot», assure un proche du vestiaire à La Provence. Adrien Rabiot a eu un petit mot pour lui hier en conférence de presse.

«Après le match contre Auxerre, on est un peu tous partis de notre côté, notamment les joueurs en sélection. Ce n’est pas toujours simple, ça n’a pas été facile à vivre pour lui. Je l’ai trouvé bien depuis que je suis rentré, il travaille beaucoup, persuade le milieu international français, reconnaissant également une adaptation un peu difficile. Il est impliqué, il est intelligent. Il a peut-être un peu de pression, c’est normal dans un club comme ça, qui demande autant à ses joueurs et ses coachs. Mais je le trouve bien depuis que je suis rentré. Cela peut arriver d’avoir des hauts et des bas. Il faut que lui aussi s’adapte, il ne jouait pas de la même manière à Brest. Je pense qu’il est capable de s’adapter.»

Une semaine compliquée à l’entraînement

Roberto De Zerbi veut lui laisser du temps et ne le condamne absolument pas pour la suite. D’après RMC, le technicien aurait perçu le défenseur en difficultés cette semaine à l’entraînement et préfère le laisser à la maison. Durant la trêve, il aurait annoncé à ses troupes qu’il prendrait l’état de forme général de chacun comme premier critère de sélection au moment de composer son équipe. Brassier entre dans cette démarche, lui qui a déjà expliqué avoir recours à un préparateur mental. Le principal intéressé attend le déclic, tout comme l’OM. Mais forcément, le club ne pourra pas patienter éternellement et sa situation pourrait alors évoluer en janvier, rappelle La Provence.

