Les grands oubliés de la liste des 30 nommés du Ballon d'Or 2021

Le 29 novembre prochain à Paris, le Ballon d'Or 2021 sera remis au meilleur joueur de l'année. Mais pour faire attendre les amateurs de ballon rond jusqu'à cette date, France Football a dévoilé ce vendredi soir la liste des 30 nommés pour le sacre final. Sans réelle surprise, on retrouve des stars comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Romelu Lukaku ou encore Mohamed Salah pour ne citer qu'eux. Il y a aussi des noms surprenants. On pense notamment à la présence du défenseur de l'AC Milan Simon Kjær. Et malheureusement, comme chaque année, il y a de grands absents.

Sacré meilleur gardien de la Ligue des Champions en 2020-2021, le portier de Chelsea Edouard Mendy est clairement «LE» grand absent de cette liste. Arrivé à Chelsea lors du mercato hivernal 2020, l'ancien gardien du Stade Rennais a réalisé une première saison de haute volée avec les pensionnaires de Stamford Bridge et son absence devrait faire couler beaucoup d'encre. Au rayon des gardiens, on peut aussi citer Jan Oblak, qui garde les cages de l'Atlético de Madrid, ou encore Manuel Neuer, l'indéboulonnable portier du Bayern Munich, même si tous ces hommes figurent parmi les nommés au trophée Yachine, récompensant le meilleur portier de l'année. Mais si l'on reste en Premier League, il y a également un nom qui revient : Sadio Mané.

Marquinhos et Griezmann aussi absents

L'international sénégalais (75 sélections, 22 buts) ne figure pas non plus dans la liste finale pour le Ballon d'Or 2021. Pourtant son exercice 2020/21 a été intéressant avec 16 réalisations et 9 passes décisives toutes compétitions confondues en 48 apparitions. Et pour la nouvelle saison qui vient de débuter, l'ancien joueur de Southampton est reparti sur de bonnes bases. Concernant l'aspect défensif, Marquinhos (PSG) n'a pas été choisi non plus. Le défenseur du club de la capitale, toujours exemplaire, a pourtant été très important pour les Parisiens ces derniers mois. Son nouveau partenaire au Parc des Princes Achraf Hakimi, très en vue avec l'Inter la saison passée, est aussi absent.

Pour finir, d'autres joueurs comme Joshua Kimmich (Bayern Munich), Thomas Müller (Bayern Munich), Memphis Depay (FC Barcelone), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Zlatan Ibrahimovic (AC Milan), Eden Hazard (Real Madrid) ou Federico Chiesa (Juventus) peuvent être mentionnés dans cette liste des grands absents pour le Ballon d'Or 2021. Bref, comme pour chaque récompense, il y a des heureux et beaucoup de déçus. Mais à la fin, un seul gagnera ce trophée individuel tant désiré par les footballeurs. Et le successeur de Lionel Messi sera connu dans un peu plus de sept semaines. Patience.