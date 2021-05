Euro 2020 : quelle liste pour les Bleus de Didier Deschamps ?

La suite après cette publicité

Le suspense va toucher à sa fin. C'est demain que Didier Deschamps annoncera sa liste de 26 joueurs pour l'Euro 2020 sur les coups de 20h. Après une année riche en blessures, quarantaines pour cause de covid et fatigue physique, l'UEFA a autorisé les sélections à prendre 3 éléments supplémentaires pour cette compétition. Mais attention il ne faut pas s'y méprendre. On ne pourra inscrire que 23 noms sur les feuilles de matches. Malgré ce rajout, il y aura forcément des déçus, des surprises et bien entendu des confirmations. Le sélectionneur a d'ailleurs prévenu dès l'automne dernier qu'il avait déjà en tête les trois quarts de son groupe. Voici un petit tour d'horizon des joueurs en questions avant que la liste officielle ne soit dévoilée.

Les gardiens :

Il ne devrait pas y avoir beaucoup de surprise à ce poste. Hugo Lloris, le capitaine, et Steve Mandanda, qui devrait disputer sa dernière compétition internationale, seront de la partie. La principale incertitude demeure autour du 3e gardien, et encore. Auteur d'une saison brillante avec le LOSC, Mike Maignan part avec une bonne longueur d'avance sur Alphonse Areola, 3e dans la hiérarchie à la Coupe du monde. Le portier prêté par le PSG à Fulham a réalisé un exercice tout à fait correct mais n'a pas réussi à maintenir son club en Premier League. À moins que la liste élargie à 26 joueurs libère une place pour un 4e gardien, ce qui était le cas lors de la dernière convocation du mois de mars, il ne sera pas de l'Euro.

Les défenseurs :

Les titulaires que sont Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez vont être appelés. Même chez leurs remplaçants, il n'y a pas vraiment d'incertitude. Léo Dubois, Clément Lenglet et Lucas Digne ont toujours été convoqués ces derniers temps. Le sélectionneur appellera sans doute encore deux joueurs pour atteindre neuf défenseurs. Sans sa blessure, Ferland Mendy aurait eu de très grandes chances d'en être, lui qui a déjà évolué à gauche et à droite chez les Bleus. Face à cette incertitude physique, Deschamps pourrait appeler Djibril Sidibé, présent en 2018, ou Théo Hernandez, qui n'a encore jamais été convoqué. Enfin pour faire la doublure de Varane en défenseur axial droit, Kurt Zouma et Dayot Upamecano se disputeront sans doute la dernière place. Le joueur de Chelsea était de la dernière liste à l'inverse du futur Munichois. Jules Koundé et Wesley Fofana ont aussi leur cote même s'ils devraient faire partie de la liste des Espoirs pour disputer l'Euro de la catégorie. Toujours ignoré, Nordi Mukiele a l'avantage d'être polyvalent.

Les milieux de terrain :

Sur les cinq places, trois noms se dégagent dans l'entrejeu avec les présences certaines de Paul Pogba, Adrien Rabiot et N'Golo Kanté. En mars dernier, Deschamps avait fait venir Moussa Sissoko et Tanguy Ndombélé. Derniers appelés, derniers servis, les deux Spurs partiront logiquement avec de l'avance sur leurs concurrents. Remis de sa lourde blessure à temps, Corentin Tolisso a pu rejouer ce week-end avec le Bayern et pourrait intégrer cette liste. Steven Nzonzi et Blaise Matuidi ont le désavantage de ne plus faire partie du groupe France depuis un moment. En revanche, le nom de Jordan Veretout, excellent avec la Roma, revient aussi régulièrement mais il n'a jamais connu l'équipe de France A. Houssem Aouar et Mattéo Guendouzi convoqués pour dépanner au début de la saison auraient pu prétendre à une place seulement le Lyonnais sera sans doute de l'Euro Espoirs, tandis que le capitaine des Bleuets s'est lui blessé et ne sera même pas de la phase éliminatoire. Eduardo Camavinga devrait lui aussi être appelé par Sylvain Ripoll. Autre prétendant qui part de loin, Christopher Nkunku toujours régulier avec le RB Leipzig.

Les attaquants :

Lors des trois derniers matches il y a un mois et demi, Didier Deschamps avait appelé huit joueurs entre les avants-centres et les ailiers. Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Wissam Ben Yedder, Kylian Mbappé, Kingsley Coman et Ousmane Dembélé devraient sans grand suspense être de la compétition continentale. Il ne reste potentiellement que deux places. Revenu en forme à l'Atlético de Madrid, Thomas Lemar a ses chances malgré son dernier pépin physique à la cuisse. Pour Anthony Martial, cela dépendra de son retour de blessure, lui qui a été touché au genou avec les Bleus contre le Kazakhstan. Il n'a plus rejoué depuis. Cela laisse une petite possibilité pour une éventuelle surprise comme le polyvalent Marcus Thuram, présent avec les Bleus à l'automne, ou Nabil Fekir, dont le profil de pur numéro dix a rarement trouvé sa place dans le système de DD.