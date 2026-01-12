PSG - Paris FC : les notes du match

Huit jours après leur rencontre en Ligue 1, soldée par une victoire des hommes de Luis Enrique (2-1), le PSG et le PFC remettaient ça en 16e de finale de Coupe de France. Pour cette rencontre, l’entraîneur espagnol effectuait quelques changements par rapport au XI qui avait débuté contre l’OM au Trophée des Champions (2-2, 4-1 t.a.b). Zabarnyi, Beraldo et Mayulu étaient titulaires, tout comme Bradley Barcola et Gonçalo Ramos, tous deux décisifs sur le but de l’égalisation face aux Olympiens. Mendes, Neves, Doué et Dembélé démarraient, eux, sur le banc. En face, Stéphane Gilli alignait son équipe en 5-4-1 avec Geubbels, buteur lors du match en championnat, en pointe. Revenu de la CAN après l’élimination de l’Algérie, Ilan Kebbal était sur le banc.

La suite après cette publicité

Série en cours Plus de statistiques PSG V V V V V Paris FC D V D N N

Comme attendu, ce sont les pensionnaires du Parc des Princes qui ont eu le ballon. La première occasion est intervenue à la 11e minute lorsque le remuant Barcola prenait de vitesse Sangui à gauche, avant de distiller un centre pour Ramos, trop court pour reprendre le ballon de la tête. Deux minutes plus tard, le PFC répliquait avec la tentative de Gory, facilement captée par Chevalier (13e). Si les visiteurs ont montré de bonnes volontés dans le pressing, les champions d’Europe ont quant à eux pêché dans la finition, comme sur la tentative lointaine de Vitinha (14e) ou le lob de Ramos (23e). Mayulu, lui, a manqué son contrôle après le bon travail de Kvaratskhelia (36e), tandis que Vitinha s’est essayé d’encore plus loin… sans succès (45e).

Le PFC d’un grand Nkambadio surprend le PSG !

Au retour des vestiaires, Kebbal et De Smet entraient du côté du PFC. Mais c’est bien le PSG qui a continué d’accélérer. Aligné à droite ce lundi soir au Parc, Kvaratskhelia était tout proche de tromper Nkambadio sur un centre-tir vicieux (51e). S’il a parfois été imprécis dans ses relances, le gardien de 22 ans a répondu présent ce soir, avec un nouvel arrêt devant Ramos (56e), puis Zaïre-Emery (60e). Après le raté de Barcola (65e), il remettait ça face à Dembélé (70e). Des parades plus qu’importantes qui ont laissé le Paris Football Club en vie, jusqu’au coup de grâce. Sur l’un de ses rares mouvements offensifs, le PFC a réussi à surprendre le PSG. Après une perte de balle de Mendes, Kebbal progressait avec le ballon avant de le glisser à Ikoné, dans le dos de Beraldo. L’ancien Titi parisien propulsait ensuite le cuir au fond des filets de Chevalier pour climatiser le Parc des Princes (0-1, 74e).

La suite après cette publicité

Surpris, les Parisiens de Luis Enrique ont appuyé sur l’accélérateur pour enfin battre Nkambadio. Mais lorsque le gardien du PFC était battu, il était finalement sauvé par sa barre transversale, comme sur ce centre contré de Zaïre-Emery (87e). Après deux ultimes tentatives, avec la tête de Doué (90e+6) et la frappe lointaine de Nkambadio (90e+8), le PFC a pu célébrer sa qualification pour les 1/8es de finale de la Coupe de France sur le terrain du double tenant du titre. Les hommes de Stéphane Gilli connaîtront leur adversaire, demain soir, lors du tirage au sort avant l’ultime rencontre de ce tour qui opposera Bayeux (Régional) à l’OM. En face, le PSG connaît sa première déconvenue de la saison et devra vite se relever, lors de la réception de Lille en championnat, vendredi.

L’Homme du match : Nkambadio (9) : titularisé dans les cages parisiennes, le gardien de 22 ans a éprouvé des difficultés dans la relance, sous le pressing constant de Gonçalo Ramos. Comme à la 11e minute, où il a failli offrir un but à Vitinha. Il s’est toutefois illustré en repoussant une frappe malicieuse de Barcola à la 22e minute. Très sollicité, il a ensuite réalisé une grosse parade sur une tentative de lobe de Gonçalo Ramos, avant d’intervenir une nouvelle fois à la 24e minute en coupant une bonne passe de Senny Mayulu. Nkambadio a encore sauvé les siens sur une frappe sèche de Kvara juste avant la pause (45e+1). Le portier a repoussé un centre fort du Géorgien à la 50e. Il s’est ensuite mis en danger avec une mauvaise prise de balle, finalement sans conséquence. Toujours en confiance, il a arrêté un tir de Zaïre-Emery à bout portant. Impérial, il a cette fois stoppé Dembélé à la 70e. Nkambadio s’est même offert l’arrêt du match sur un tir puissant de Vitinha à la 96e.

La suite après cette publicité

Paris Saint-Germain

- Chevalier (5) : très peu sollicité sur les quatre tirs du PFC, Lucas Chevalier en a arrêté un et a été correct le restant de la partie. Il ne peut grand-chose sur l’unique but du PFC.

- Zaire-Emery (5,5) : aligné dans cette nouvelle position de latéral droit, l’international français n’a pas eu autant d’impact que lors de ses dernières sorties à ce poste. S’il n’a pas eu grand-chose à faire défensivement, il n’a pas assez performé pour aider ses partenaires en attaque. Ses combinaisons avec Kvaratskhelia et ses centres ont parfois été trop imprécis. Une belle frappe à noter (60e), avant d’envoyer un centre-tir directement sur le poteau (87e).

La suite après cette publicité

- Zabarnyi (4,5) : s’il n’est pas directement fautif sur le but d’Ikoné, il peut clairement mieux faire au duel avec le Français. Un but qui fait chuter sa note, alors qu’il avait été correct le restant de la partie, avec 4 duels aériens gagnés sur 4. Il aurait pu offrir l’égalisation au PSG sur corner, mais a loupé le cadre de la tête (90e+2).

- Beraldo (3) : auteur d’un début de match intéressant, le Brésilien n’a pas eu grand-chose à faire défensivement durant toute la partie. Mais sur la seule occasion franche du PFC en seconde période, il est à l’origine d’une mauvaise passe amenant à la perte de balle. Sur la même action, il perdait son duel devant Kebbal et cela faussait logiquement son match.

- Pacho (5,5) : aligné dans une position de latéral gauche, l’Équatorien a fait le boulot devant Gory, puis Ikoné avec trois récupérations et 3 duels gagnés dans la soirée. Il n’a logiquement pas pesé offensivement, malgré sa position plus offensive que d’habitude. Remplacé par Nuno Mendes (68e), qui a tout de suite mis la vitesse supérieure en offrant un caviar à Barcola (69e).

- Mayulu (3,5) : aligné dans le milieu de terrain parisien, le titi a eu beaucoup de mal à exister. Bougé dans les duels par le Paris FC, il a également fait preuve d’une certaine imprécision technique qui a parfois ralenti les actions franciliennes avec 13 ballons perdus et seulement 3 duels gagnés. Une occasion manquée à signaler (34e). Une prestation décevante, avant d’être remplacé par Doué (68e).

- Vitinha (4) : également peu en vue dans cette soirée, le Portugais n’a pas réussi à peser offensivement pour faire basculer la rencontre. Un lob osé, finalement capté par Nkambadio. Pourtant, il s’est montré très juste techniquement, mais a loupé sa passe, et ainsi provoqué la récupération de l’autre club parisien sur l’action de l’ouverture du score.

- Ruiz (4) : à l’image du milieu de terrain du PSG, l’Espagnol a eu des difficultés et n’est pas sorti du lot. Parfois déstabilisé par le bloc des hommes de Gilli, il n’a clairement pas pesé pour trouver ses partenaires d’attaque et s’est même emmêlé les pinceaux avec Mayulu à certains moments. Un tir cadré, mais manqué à noter (60e). Défensivement, il a néanmoins fait le boulot en récupérant six ballons.

- Kvaratskhelia (6) : sans doute l’élément le plus dangereux côté PSG. Sur ses 73 touches de balle, le Géorgien est l’un des seuls à avoir constamment déstabilisé la défense du PFC. Il a d’abord offert un joli ballon à Barcola (22e), puis à Mayulu (34e), avant de s’offrir la meilleure occasion de la première période, déviée par Nkambadio (45e). Après un nouveau bon ballon récupéré pour Ramos, le Géorgien a cédé sa place au profit de Dembélé (68e), qui a loupé son duel devant Nkambadio (70e).

- Ramos (3) : en manque de temps de jeu, le Portugais avait une belle occasion de s’illustrer. Il s’est d’ailleurs offert une première occasion franche, repoussée par le très bon Nkambadio (24e). Il a ensuite disparu des radars, malgré quelques remises intelligentes pour Barcola, puis Dembélé en seconde période, qui n’ont finalement rien donné. Il s’est également offert une deuxième grosse occasion, mais encore une fois détournée par le portier du PFC (70e).

- Barcola (3,5) : remuant en début de partie, l’international français a fait des différences, mais a ensuite manqué trop d’occasions. D’abord en loupant le cadre d’une frappe enroulée (25e), puis en manquant quelques remises pour ses partenaires offensifs. Mais il a surtout loupé le cadre sur un gros duel pour ouvrir le score en seconde période (65e).

Paris FC

- Nkambadio (9) : voir ci-dessus.

- Ollila (5) : positionné sur le flanc gauche, il a été directement confronté à Khvicha Kvaratskhelia sur son couloir et a répondu présent. Sérieux défensivement, il a globalement bien contenu le Géorgien en première période, le forçant à rentrer très régulièrement dans l’axe. Solide dans les duels et à l’aise sur ses appuis, il a su utiliser ses deux pieds pour limiter l’impact de l’ailier parisien et sécuriser son côté. Il a repoussé un centre à la 45e+2, permettant au PFC de rentrer sur le score de 0-0 à la pause. Il a finalement été remplacé par De Smet (3,5) à la pause. Le Belge de 27 ans a, lui, été confronté au Ballon d’Or 2025 Ousmane Dembélé et, sans surprise, il a souvent été pris de vitesse par les incursions du Français. Il a même écopé du premier carton jaune côté PFC après une grosse faute sur Dembélé (83e).

- Otavio (6) : recruté l’été dernier en provenance du FC Porto pour 17 millions d’euros, le Brésilien s’est montré intéressant en première période, notamment par la qualité de ses relances. Il est parvenu à trouver constamment Maxime Lopez dans l’entrejeu. Solide défensivement, il a également été décisif avec deux interventions importantes : d’abord en stoppant net une action de Fijac à la 38e minute, sans commettre de faute, puis en venant couper une offensive parisienne menée par Warren Zaïre-Emery. Il est aussi resté solide en seconde mi-temps. Il est auteur d’une grosse faute sur Dembélé à la 90e et a logiquement écopé d’un carton jaune.

- Kolodziejczak (5,5) : patron de la défense du PFC, aligné dans l’axe central, il a été le point d’ancrage de la ligne arrière face aux assauts du PSG. Dès l’entame, il a imposé sa présence physique, montrant aux attaquants parisiens que chaque duel serait compliqué, à l’image de Ramos. Solide dans les interventions aériennes, attentif sur les passes dans son dos et toujours bien placé pour couper les offensives, il a démontré son expérience et sa capacité à organiser la défense face à un PSG très pressant.

- Mbow (5) : titularisé sur la droite du trio défensif, il a été régulièrement mis à l’épreuve par le dynamisme de Bradley Barcola. Tout au long de la rencontre, il a su se montrer vigilant et solide dans les duels, tout en bénéficiant du soutien précieux de Sangui pour contenir l’international tricolore et limiter les situations dangereuses sur son côté. Il a été dans le dur dès l’entame de la seconde période, encore face à la pression des attaquants du Paris Saint-Germain. Néanmoins, il a réussi à se montrer décisif en stoppant une reprise de volée puissante de Barcola (60e). Il a remporté un duel important contre ce même Barcola à la 85e.

- Sangui (4) : il a été en grande difficulté dès le début du match face à Bradley Barcola, qui a souvent pris le dessus sur son couloir, comme à la 9e minute où il a totalement été pris de vitesse dans son dos par l’ancien joueur de l’OL. Malgré quelques interventions, il a eu du mal à contenir la vitesse et les dribbles de l’attaquant parisien en première période. Il a ensuite souffert face à Désiré Doué en seconde mi-temps.

- Camara (5) : au cœur du jeu aux côtés de Maxime Lopez, il s’est montré précieux dans la récupération du ballon. En effet, dès la 12e minute, il a subtilisé un ballon à Vitinha, déclenchant ainsi la première action dangereuse du PFC dans la rencontre. Il a été très précieux tout au long des 45 premières minutes. Il a complètement disparu au fil du second acte, face à un PSG différent après plusieurs changements, notamment Doué et Dembélé (65e).

- Lopez (6) : aligné au milieu de terrain côté PFC, l’ancien Marseillais a été au cœur de l’action et portait une responsabilité importante dans la construction du jeu. Malgré ses efforts pour organiser et orienter le jeu dans les phases de conservation, il a souvent été pris de marquage face au trio Mayulu, Ruiz et Vitinha. À la 36e minute, il a parfaitement trouvé l’espace dans le dos de la défense avec un ballon millimétré, mais l’avant-centre Geubbels n’a pas pu en tirer profit. Son implication et sa vision du jeu ont néanmoins été visibles tout au long de la rencontre.

- Cafaro (4) : l’ancien Stéphanois a éprouvé des difficultés en première période, comme en témoigne son mauvais appui-remise pour Gory à la 18e minute. Il a constamment subi le pressing de Mayulu, ce qui a limité son influence dans le jeu. Il a néanmoins réussi à se créer une action en solo et mérite le crédit de son initiative, mais sa frappe dévissée à la 31e minute, en dehors de la surface, est passée largement à côté du cadre. Il a été remplacé par la recrue hivernale Koleosho à la 61e. L’Italien est prêté par Burnley après un passage raté à l’Espanyol. L’entrant est resté timide jusqu’à la fin.

- Gory (non noté) : titularisé sur le flanc droit et préféré à Illan Kebbal, tout juste de retour de la CAN avec l’Algérie, récemment éliminée par le Nigeria, il a été à l’origine de la première situation dangereuse du PFC à la 13e minute. Sa frappe a toutefois manqué de puissance pour inquiéter Chevalier. Touché quelques minutes plus tard, il est resté au sol à la 19e minute avant de reprendre le jeu. Visiblement diminué, il a tenu jusqu’à la 39e minute, moment où il a finalement été remplacé par Jonathan Ikoné (6,5). Auteur d’un triplé lors du tour précédent en Coupe de France, l’ancien titi du PSG est entré avec pour mission d’apporter davantage de percussion sur le couloir droit. Ikoné s’est montré intéressant dans la conservation avec plusieurs décrochages, comme à la 54e minute. Sur un bon service de Kebbal, il a ouvert le score du pied droit, permettant au PFC de prendre l’avantage. Ikoné n’a néanmoins pas célébré face à son ancien club.

- Geubbels (4) : totalement seul en pointe, il a logiquement eu du mal à se montrer, isolé pendant toute la première mi-temps. Il n’a jamais réussi à réellement peser sur la défense du PSG, très attentive et bien organisée, avec Zabarnyi et Pacho qui l’ont constamment pris au marquage. Il a cependant réalisé un superbe appel dans le dos de la défense sur une très belle ouverture de Maxime Lopez à la 36e minute, mais le pressing rapide des Parisiens l’a empêché de concrétiser cette occasion. Bien trop discret, il a été remplacé par Ilan Kebbal (6,5) dès la mi-temps. L’Algérien a eu du mal à se montrer en début de seconde période, tant le PSG a eu la possession du ballon. Toutefois, il a ébloui la rencontre avec une passe éclaire pour Ikoné à la 74e, sur le but (1-0). Un choix et une entrée décisive donc.