EdF : Deschamps s'agace après une question sur le mal-être de Mbappé en Bleu

Trois mois après l'élimination dès les 8e de finale de l'Euro des Bleus contre la Suisse (3-3, 5-4 aux t.a.b.), l'équipe de France retrouve la compétition à l'occasion de la Ligue des Nations. Les hommes de Didier Deschamps affrontent la Belgique en demi-finale (match à suivre en live commenté sur notre site) avant de rencontrer soit l'Italie, soit l'Espagne pour la finale ou le match de la 3e place. En conférence de presse, le sélectionneur a bien entendu été interrogé sur les dernières sorties médiatiques de Kylian Mbappé. Il s'est d'ailleurs un peu agacé sur le soi-disant manque de soutien dont l'attaquant n'aurait pas bénéficié.

«Écoutez, je ne lis pas ce qui a été dit et ça ne m’intéresse pas. Le plus important, c’est qu’on s’est vu et on a discuté de choses et d’autres. Je ne m’appuie jamais sur ce qui peut être dit et déclaré. Ce qui est important pour moi ce sont les discussions en interne que j’ai avec les joueurs et ne pas interpréter ce qui peut être dit. Kylian est content d’être là et il attend le match de demain comme tout le monde. Ce qui est passé est passé. On ne peut pas revenir en arrière. Le plus important c’est le match de demain », a expédié Didier Deschamps, visiblement un peu tendu au moment de répondre à cette question.