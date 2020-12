Joe Cole ne comprend pas pourquoi Arsenal s'est débarrassé d'Olivier Giroud

Il avait quitté Arsenal pour le voisin de Chelsea à l'hiver 2018. Les Gunners avaient touché 17 millions d'euros en vendant Olivier Giroud aux Blues. Aujourd'hui âgé de 34 ans, le champion du monde français n'est plus la priorité de Frank Lampard. Il joue peu et Didier Deschamps s'inquiète même pour l'avenir du natif de Chambéry en équipe de France. Pourtant, Olivier Giroud marque toujours malgré un temps de jeu ultra-réduit. Un quadruplé à Séville mercredi en Ligue des champions et sa réputation a redécollé. Auteur de 105 buts et 41 passes décisives en 253 matches disputés avec les Gunners, Olivier Giroud aurait-il dû rester à Arsenal ? C'est en tout cas ce que croit Joe Cole, dur avec la gestion des Canonniers.

Ancien joueur de Chelsea (2003-2010) devenu consultant, Joe Cole ne comprend pas comment un joueur de la trempe de Giroud a pu être vendu par la direction des Gunners. «Toute la structure d'Arsenal est pour le moment à côté de la plaque. Celui qui a permis à Giroud de partir pour Chelsea est incroyable. Le problème se situe au-dessus d'Arteta. À quand remonte la dernière fois où Arsenal a signé un grand joueur et que tout le monde a dit, cela a du sens? Giroud est exceptionnel. Certaines personnes d'Arsenal dans les coulisses doivent être responsables de l'avoir laissé partir. C'était à cause de son âge ? Mais ensuite, ils ont signé Willian, 32 ans, et David Luiz, 33 ans. Cédric est arrivé de Southampton, mais n'a pas joué en Ligue des champions au cours des sept dernières années,» a balancé l'ancien joueur du LOSC à Coral.