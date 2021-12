Serie A : Naples cale contre Empoli, Sassuolo renverse la Lazio

Après la victoire de l'Atalanta Bergame sur la pelouse de Vérone (2-1), la 17ème journée de Serie A se poursuivait ce dimanche avec deux affiches programmées à 18 heures. Au Diego Armando Maradona, Naples, qui restait sur une défaite contre Bergame (2-3), affrontait Empoli, onzième au coup d'envoi, et pouvait s'emparer de la première place en cas de victoire. Dominateurs tout au long de cette rencontre et malgré deux poteaux touchés, les Ciucciarelli se faisaient pourtant surprendre à quelques minutes du coup de sifflet finale. Opportuniste à la suite d'un corner, Cutrone trouvait la faille pour permettre à Empoli de créer la sensation. Grâce à cette courte victoire, les visiteurs remontent à la 7ème place. De son côté, le Napoli rate le coche et reste au pied du podium.

La suite après cette publicité

Dans l'autre rencontre, Sassuolo (13e, 20 pts) accueillait la Lazio (8e, 25 pts) pour une affiche, là-aussi, très prometteuse. À la Citta del Tricolore de Reggio Emilia, les Laziales, qui restaient sur un succès contre la Sampdoria (3-1), ouvraient rapidement le score grâce à Zaccagni (0-1, 6e). Devant à la pause, les Biancocelesti, largement dominés dans ce duel, résistaient mais finissaient par craquer à l'heure de jeu. Berardi (1-1, 63e) puis Raspadori (2-1, 69e) permettaient aux Neroverdi de totalement renverser le cours de ce match. Et malgré le carton rouge reçu par Ayhan (87e), Sassuolo conservait son avantage pour s'imposer d'une courte tête (2-1) et remonter à la 11ème place. Les Romains chutent à la 8ème place.

- Le classement complet de Serie A