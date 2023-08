OM : le message de Valentin Rongier aux recrues estivales

La suite après cette publicité

Sur le papier, l’Olympique de Marseille a réalisé un mercato estival séduisant, notamment du côté des arrivées. Mais les recrues phocéennes n’ont pas été épargnées après leur piètre prestation face au Panathinaïkos. Mais Valentin Rongier ne s’inquiète pas.

« Je pense que c’est difficile quand on arrive dans un effectif qu’on ne connaît pas, on découvre aussi un coach, des joueurs, C’est à eux de s’adapter, on est là pour les aider, pour qu’ils se sentent le mieux possible », a-t-il confié en conférence de presse.

