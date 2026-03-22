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Real Madrid-Atlético : les compositions probables

Par Allan Brevi
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Real Madrid 1-1 Atlético

Ce dimanche soir, le Real Madrid reçoit l’Atlético de Madrid pour un derby décisif en Liga. Le Real Madrid, toujours deuxième du championnat, doit impérativement s’imposer pour ne pas laisser le Barça prendre le large en tête. Pour ce choc, les Merengues pourront compter sur le retour de Kylian Mbappé. Álvaro Arbeloa devrait le titulariser en pointe de l’attaque aux côtés de Vinícius Jr, soutenu par Arda Güler. Le milieu sera solidement composé de Valverde, Tchouaméni et Pitarch. En défense, Carreras devrait retrouver son couloir gauche, tandis que Trent occupera le flanc droit, avec la charnière Rüdiger–Huijsen. En l’absence de Thibaut Courtois, victime d’une blessure, c’est Andriy Lunin qui devrait garder les cages du Real Madrid ce soir.

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Côté Atlético de Madrid, Diego Simeone devrait s’appuyer sur son habituelle solidité défensive avec Musso dans les buts, accompagné de Ruggeri à gauche et Llorente sur le flanc droit. Hancko et Giménez devraient s’occuper de l’axe de la défense. Au milieu, Koke et Cardoso devraient être titulaires, tout comme Baena et Simeone sur les ailes. En attaque, sans Griezmann, le duo Sorløth‑Álvarez devrait être reconduit.

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