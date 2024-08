Chelsea a proposé Raheem Sterling en Premier League

Rien ne va plus pour Raheem Sterling. L’Anglais de 29 ans est poussé vers la sortie par Chelsea, qui a d’ailleurs donné son numéro 7 à la recrue Pedro Neto. Placé dans le loft des Blues, l’ancien joueur de Manchester City s’entraîne à l’écart en attendant de trouver une porte de sortie. Mais Sterling n’acceptera pas n’importe quel projet.

La suite après cette publicité

Sa famille se sent bien à Londres et il ne veut rien forcer selon Football London. Malgré tout, quelques clubs sont là comme la Juventus. De son côté, le Mirror révèle que les Blues ont proposé leur joueur à Aston Villa. Le club entraîné par Unai Emery pourrait compter sur son expérience et ses qualités pour affronter les nombreuses compétitions cette saison. Il reste à savoir si le joueur intéresse les Villans.