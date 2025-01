Le communiqué cinglant de l’OM contre un journaliste de L’Équipe

Hier, le journaliste de L’Équipe, Sébastien Tarrago, a réalisé une sortie médiatique remarquée en guise de réponse aux sorties de Pablo Longoria sur l’arbitrage.« Tu as le droit d’avoir un peu plus de quatorze ans et demi. Tu as le droit d’avoir des comportements qui ne sont pas ceux d’un adolescent attardé. » Des propos qui n’ont pas été du goût de l’Olympique de Marseille.

La suite après cette publicité

«Dans la continuité de ses dernières prises de position, l’Olympique de Marseille ne tolère plus aucun propos injurieux à l’encontre de son Club, de ses dirigeants, de ses salariés ou de ses supporters. Les termes employés par Sébastien Tarrago dans une émission sportive télévisée, dimanche 20 janvier, sont encore une fois inacceptables. Aucune excuse ne saurait effacer la violence de ses propos, particulièrement à l’heure où la santé mentale est érigée en Grande cause nationale. C’est pourquoi l’Olympique de Marseille, par la voie d’une action pénale, sollicitera la condamnation de Sébastien Tarrago ainsi que des dommages et intérêts», peut-on lire sur le communiqué publié sur le site officiel du club phocéen.