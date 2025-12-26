CAN 2025, Maroc : le gros coup de gueule d’Azzedine Ounahi après le nul contre le Mali

Après sa victoire lors du match d’ouverture contre les Comores (2-0), le Maroc voulait assurer sa qualification pour les huitièmes de finale face au Mali, vendredi soir. Mais les Lions de l’Atlas, qui avaient bien débuté, ont concédé le match nul après un penalty de l’Auxerrois Lassine Sinayoko (1-1). Malgré la première place toujours conservée par le pays hôte, ce résultat n’a pas plu à Azzedine Ounahi (25 ans), qui a poussé un coup de gueule après la rencontre.

«Je pense qu’on était bien en première période, on a eu les occasions pour marquer, on a mis de l’intensité. Après, on n’est pas rentré dans le match, on s’est arrêté de jouer en seconde période. On suivait les Maliens, on n’a pas posé notre jeu, on a reculé et ils ont eu un penalty. c’est un match qui va nous servir pour la compétition, car un match dure 90 minutes. On prend un point, le prochain, il faut gagner et terminer premier du groupe», a réagi l’ex-Marseillais, au micro de BeIN Sports. Le Maroc devra assurer la première place contre la Zambie, lundi.