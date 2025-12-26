CAN 2025 : le Maroc accroché par le Mali dans un match tendu

Deuxième choc de cette deuxième journée de CAN 2025. Après le match entre l’Egypte et l’Afrique du Sud, c’était au tour du pays hôte le Maroc d’affronter le Mali dans cette belle affiche du groupe A. Pour la formation de Walid Regragui, il fallait confirmer par une victoire qui aurait permis d’assurer officiellement la qualification au prochain tour de cette Coupe d’Afrique. Mais ce n’était pas gagné face au Mali, qui avait été rattrapé dans les derniers instants face à la Zambie (1-1) et qui ne devait donc pas se manquer.

Pour ce choc, sans surprise, Walid Regragui alignait quasiment le même onze qu’au premier match. Auteur d’un but sublime, Ayoub El Kaabi était cette fois aligné à la pointe de l’attaque. Sans Hakimi toujours sur le banc, Mazraoui continuait d’être aligné à droite alors qu’El Yamiq remplaçait Saiss au cœur de la défense. Dans le début de rencontre, le Maroc monopolisait le cuir et étouffait une équipe malienne qui avait décidé de se présenter en 5-3-2 ce soir. Brahim Diaz, très remuant, se créait la première occasion.

Sa frappe était repoussée par Djigui Diarra directement sur Saibari mais ce dernier envoyait le ballon au-dessus des buts vides (17e). Dominateurs, les Marocains mettaient la pression sur la défense malienne qui semblait asphyxiée. Et dans une rencontre très hachée, parfois même tendue, la différence était faite après une décision arbitrale. Brahim Diaz, encore lui, se jouait de la défense malienne et obtenait un penalty après une main. Il ne tremblait pas au moment de transformer (1-0, 45e). Le scénario parfait pour les Lions de l’Atlas.

Le Mali réalise l’exploit

Dos au mur, le Mali devait réagir dans le second acte et misait sur des transitions rapides en contre pour faire la différence. En vain pendant un moment. Mais finalement après un improbable rush solitaire de Camara, le ballon revenait dans les pieds de Sinayoko qui était découpé dans la surface par El Yamiq. Etonnemment, il fallait l’intervention du VAR pour une faute pourtant évidente. Logiquement, l’arbitre sifflait penalty et Sinayoko transformait (1-1, 60e).

Dans une fin de match tendue avec une équipe malienne qui essayait de gagner un peu de temps, le Maroc tentait de pousser pour mettre un deuxième but. Walid Regragui faisait entrer Ben Seghir, Abde Ez, En Nesyri ou encore Rahimi. Mais malgré quelques opportunités en fin de match. Le score ne bougera plus. Le Maroc est accroché par le Mali qui devra gagner face aux Comores pour espérer se qualifier. Le Maroc, toujours premier, aura encore son destin en main et une victoire face à la Zambie assurera la première place.