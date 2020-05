Schalke 04, Barça : Jean-Clair Todibo annonce la couleur pour son avenir

Annoncé aux quatre coins de l'Europe (Allemagne, France, Angleterre et Italie), Jean-Clair Todibo avait fini par débarquer à la surprise générale du côté de Schalke 04 en Bundesliga. Le jeune défenseur central français, dont on avait aperçu les grandes capacités à de trop rares reprises en liga sous les couleurs du FC Barcelone, choisissait le championnat allemand pour lancer définitivement sa carrière.

Bien lui en a pris puisqu'en 7 matches, il a mis tout le monde d'accord en se rendant indispensable au club de la Ruhr et en devenant un titulaire régulier. Mais la crise du Covid-19 est passée par là. Il n'en fallait pas plus à Schalke 04 pour tomber sous le charme et espérer le conserver. Oui mais voilà, si le club d'Amine Harit veut conserver son nouveau roc défensif, il va falloir sortir le chéquier puisque la clause libératoire est fixée à 25 M€. Difficile clairement à assumer vu le contexte compliqué lié au coronavirus.

Jean-Clair Todibo pas contre rester à Schalke

Quoi qu'il en soit, le club allemand sera ravi de lire les déclarations de Todibo sur son expérience allemande dans les colonnes de Bild. « Il y a beaucoup de bonnes choses ici ! Le stade, les fans incroyablement passionnés, l'entraîneur qui me donne beaucoup de confiance. Je me suis installé rapidement. L'ensemble du package est parfait », explique-t-il avant d’aller plus loin et d’envoyer un message clair à sa direction. « Je veux d'abord terminer la saison et obtenir une bonne place. Quant à l'avenir, oui je peux très bien imaginer rester à Schalke. »

Mais l’opération n’a que très peu de chances d’aboutir. Le prix d’abord, mais aussi les plans du FC Barcelone ensuite. Le club blaugrana a d’autres plans pour l’ancien Toulousain et envisage deux options. Le conserver pour lui offrir un temps de jeu supérieur ou le vendre ou l’échanger dans le cadre d’une opération d’envergure du type de celle de Lautaro Martinez (Inter Milan) ou d’un Neymar (PSG). Mais le joueur n’a pas le temps de tergiverser. Déjà samedi à 15h30, la Bundesliga fait sa rentrée et Jean-Clair Todibo va défier le Borussia Dortmund de Erling Haaland pour le très attendu derby de la Ruhr (match à suivre en live commenté sur FM). « Le derby est l'un des plus importants d'Europe ! Nous ferons tout notre possible pour donner aux fans une victoire. Haaland est un grand joueur, il a beaucoup de qualités. Mais nous ne devons pas simplement faire attention à lui. Le BVB a trop de qualités pour ça.» Une bien belle occasion pour Todibo (20 ans) de prouver sa valeur face à un buteur de classe internationale et de faire encore plus décoller sa cote sur le marché...