PSG : qui pour remplacer Thiago Silva ?

Une page se tourne au PSG. Après 8 saisons en France, Thiago Silva (35 ans) va s'en aller. D'après L'Equipe, le club a annoncé à son capitaine brésilien qu'il ne serait pas prolongé, lui qui arrive en fin de contrat au 30 juin. Thiago Silva, c'est un palmarès long comme le bras et plus de 300 matches sous le maillot rouge et bleu. Son absence va laisser un grand vide même si le PSG est déjà préparé avec sa jeune, mais déjà expérimentée, charnière centrale formée de Marquinhos (26 ans), le successeur naturel de son compatriote, et de Presnel Kimpembe (24 ans).

Alors qui pour remplacer O Monstro ? Leonardo et son équipe vont devoir recruter un nouveau défenseur central car désormais, à part les deux premiers cités ci-dessus, le PSG n'a pas vraiment de certitudes à ce posté clé. Il y a bien l'irrégulier et polyvalent Thilo Kehrer (23 ans) ainsi qu'Abdou Diallo (24 ans) qui a bien débuté la saison avant de connaître des problèmes physiques. Nous pourrions également citer Tanguy Kouassi (18 ans) mais encore faut-il que le jeune Parisien signe professionnel avec son club formateur. Bonne nouvelle, d'après les dernières informations, cela pourrait être la tendance du moment alors que le titi est annoncé sur le départ depuis de nombreux mois.

Les pistes Koulibaly, Skriniar et Romagnoli privilégiées ?

La solution passera probablement par le mercato, d'autant que le départ de Thiago Silva va libérer une place non négligeable au sein de la masse salariale du club, lui qui émarge à environ 18 M€ annuel. Depuis quelques semaines, plusieurs noms reviennent avec insistance, notamment en Italie où le réseau de Leonardo est le plus important. En premier lieu, il y a celui de Kalidou Koulibaly (28 ans) mais le Napolitain, qui bénéficie d'un bon de sortie cet été, est très cher, entre 50 et 70 M€ et exigera un salaire à la hauteur de sa réputation. Outre ses qualités sur le terrain, il possède l'avantage d'être formé en France, chose qui n'est pas négligeable au PSG.

Le profil de Milan Skriniar (25 ans) intéresse aussi les dirigeants de la capitale, comme nous pouvions l'indiquer. Le Slovaque de l'Inter possède toutes les qualités d'un défenseur moderne mais avec un contrat courant jusqu'en 2023, il se situe dans les mêmes tarifs que le Sénégalais. Toujours à Milan mais dans l'autre club de la ville, Leonardo apprécie Alessio Romagnoli (25 ans), dont le contrat se termine dans deux ans. Aux dernières informations, l'Italien est proche de prolonger mais l'intérêt parisien pourrait changer la donne. Enfin, une surprise n'est pas à exclure non plus avec des joueurs sur le marché comme Stefan Savić (28 ans) de l'Atlético de Madrid ou encore John Stones (26 ans) de Manchester City.