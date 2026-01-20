Chelsea est prêt à recruter puis prêter Jérémy Jacquet à Rennes

Patron de la défense du Stade Rennais, le jeune Jérémy Jacquet (20 ans) plait particulièrement à Chelsea et à son nouveau coach Liam Rosenior qui l’a connu quand il coachait Strasbourg. Pourtant le dossier n’est pas évident, car Rennes entend le conserver jusqu’à la fin de la saison. «Aujourd’hui, Jérémy est un joueur très important pour nos objectifs, et si on venait à le laisser partir, j’estime qu’il faudrait revoir nos objectifs à la baisse. (…) Mais pour moi, c’est un non-sujet aujourd’hui», avait confié Habib Béye ce week-end après le match nul des siens contre Le Havre (1-1).

Selon RMC Sport, Chelsea serait prêt à faire un sacré compromis pour s’acheter les services du jeune défenseur central français sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le club breton. Ainsi une première offre de 50 millions d’euros va être formulée par les Blues alors que Rennes espère plus de 60 millions d’euros. Chelsea aimerait le recruter afin de le laisser en prêt jusqu’à la fin de la saison. Pour faciliter l’opération, Chelsea pourrait rappeler Datro Fofana de son prêt à Fatih Karagümrük pour avoir ainsi la possibilité de faire un nouveau prêt.