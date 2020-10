Bundesliga : Lewandowski offre la victoire au Bayern contre le Hertha dans un match complètement fou !

Pour le compte de la 3e journée de Bundesliga, le champion en titre bavarois accueillait dans son antre de l’Allianz Arena le Hertha Berlin. Freiné la semaine passée par une lourde défaite concédée sur la pelouse d’Hoffenheim, le Bayern Munich se devait de relever la tête et relancer la machine offensive si redoutable. Sans surprise, les champions d’Europe en titre mettaient rapidement le pied sur le ballon et maîtrisaient ce match sans trop de soucis. Dès la 11e minute de jeu, Robert Lewandowski obligeait le portier berlinois de s’employer magnifiquement sur une puissante frappe qui prenait la direction du but. À la demi-heure de jeu, Thomas Muller pensait ouvrir le score mais après consultation de la VAR, l’arbitre de la rencontre annulait l’ouverture du score pour une position de hors-jheu. Il fallait attendre la 40e minute de jeu pour voir le meilleur buteur européen la saison passée, trouver le chemin des filets et permettre à son équipe de prendre l’avantage avant la pause. Au retour des vestiaires, le Polonais voyait double et inscrivait le second but des Munichois d’un plat du pied plein de sang-froid (51e).

Un nouveau but pour lui qui n’anéantissait en aucun cas les espoirs du Hertha. À l’heure de jeu, Jhon Cordoba réduisait l’écart d’un puissant coup de tête qui laissait cette fois Neuer impuissant (60e). Mais alors que le Bayern pensait passer une fin de match tranquille, l’attaquant brésilien du Hertha Matheus Cunha ne l’entendait pas de cette oreille et permettait à son équipe de reprendre espoir en égalisant sur un bon service de Piatek (71e) . Mais c’était sans compter sur l’inévitable Robert Lewandowski qui offrait le troisième but au Bavarois à cinq minutes du terme, sur un bon service de Thomas Muller. Mais décidément, ce match ne manquait pas de retournement de situation et les joueurs de la capitale égalisaient une nouvelle fois dans ce match par l’intermédiaire de Ngankam tout juste entré en jeu, avant que le triple buteur de la soirée ne vienne entériner tout espoir adverse. Lewandowski inscrivait un quadruplé et cédait le sort de ce match. Au classement, le Bayern grimpe à la 4e place.