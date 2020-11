Espagne : Luis Enrique fait le point sur la situation de Kepa Arrizabalaga

Opposée aux Pays-Bas ce mercredi à l'occasion d'un séduisant match amical, l'Espagne poursuit sa mission reconstruction et devra régler son statut au niveau des gardiens. Actuellement David De Gea et Kepa Arrizabalaga se battent pour le poste de numéro un. Le premier est en train de l'emporter sur le second qui est désormais remplaçant d'Édouard Mendy à Chelsea. En conférence de presse, Luis Enrique a fait le point sur la situation du gardien basque.

«Il est clair que je ne regarde pas l'âge ou quoi que ce soit de semblable. Je n'ai pas non plus l'intention de convaincre qui que ce soit de mes idées. Kepa est dans un moment délicat, et je devrais l'évaluer à ce moment-là. Ne pas jouer affecte les joueurs, mais je peux toujours faire une exception» a-t-il expliqué.