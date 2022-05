Bordeaux : le terrible aveu de David Guion

Ce samedi soir, les Girondins de Bordeaux sont à 99,9% en Ligue 2. Alors que le résultat de Saint-Etienne, défait à Reims (1-2), pouvait encore lui donner de l'espoir, Bordeaux n'a pas su faire mieux qu'un triste 0-0, à domicile, face à Lorient. À la fin du match, l'entraîneur bordelais David Guion a confié toute sa déception et a surtout estimé que cette relégation très proche était méritée.

La suite après cette publicité

«Les joueurs sont tristes, l'encadrement, tous ceux qui travaillent au quotidien pour mettre les joueurs dans de bonnes conditions. On sait la responsabilité qu'on a, parce que c'est un club emblématique. Le voir descendre en Ligue 2, ça me fait mal, ça fait mal à tout le monde. On a tellement failli sur l'ensemble de la saison qu'on a que ce qu'on mérite», a-t-il confié sur Canal + Décalé.