La grande annonce du patron de la RFEF sur la finale de la Coupe du monde 2030

Le président de la Fédération espagnole de football (RFEF), Rafael Louzán, a confirmé que la finale de la Coupe du monde 2030 se disputera bien en Espagne. Une annonce faite lors de la dixième gala de l’Association de la presse sportive de Madrid, où il a été récompensé. « L’Espagne pilotera le Mondial et la finale se jouera ici », a-t-il affirmé, sans toutefois préciser le stade retenu. Jusqu’ici prudent sur le sujet, Louzán a cette fois levé toute ambiguïté, alors que le Maroc était également candidat pour accueillir le match décisif, comme le rapporte Marca.

En marge de l’événement, le dirigeant espagnol a également évoqué le calendrier national. Selon lui, la finale de la Coupe du Roi devrait se tenir le week-end des 18 et 19 avril. Louzán a reconnu qu’un éventuel parcours du Betis jusqu’au dernier carré de l’Europa League pourrait poser un casse-tête d’organisation, le club andalou devant jouer en Coupe d’Europe le jeudi précédant la finale. « Nous en discutons déjà avec les instances concernées, y compris l’UEFA », a-t-il assuré, ajoutant que des ajustements du calendrier de Liga restent envisageables.