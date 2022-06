Al-Nassr a bouclé l'arrivée de Ghislain Konan

Ghislain Konan, l'un des meilleurs joueurs à son poste en Ligue 1 depuis son arrivée en France en provenance de Guimarães en 2018, va quitter Reims dans les prochains jours. Libre de tout contrat à partir du 30 juin, Konan était notamment pisté par l'OL, qui l'avait placé dans sa short list. Mais selon nos informations, il se dirige vers une piste plus exotique.

En effet, les Saoudiens d'Al-Nassr sont tombés d'accord avec le joueur et son représentant. Le montant de l'offre n'a pas filtré. Avec Reims il a réalisé l'une de ses meilleures saisons avec 1 but et 3 passes décisives en 28 matches et une activité de tous les instants à gauche.