Serie A : l'Atalanta dispose de Bologne grâce à Moustapha Cissé

Pour clôturer la 30e journée de Serie A, Bologne (13e, 33 pts) et l'Atalanta (7e, 48 pts) s'affrontaient ce dimanche soir sur la pelouse du Stadio Renato Dall'Ara. Après trois matches sans succès, les locaux devaient absolument se reprendre devant leur public. Qualifiés cette semaine pour les quarts de finale de Ligue Europa, les visiteurs avaient eux l'occasion de passer sixièmes, devant la Lazio, en cas de succès.

Après une première période assez terne, la Dea pouvait laisser exploser sa joie grâce au but de Cissé en fin de partie (82e, 0-1). Le deuxième but arrivait dans le temps additionnel par l'intermédiaire de Pasalic (90e+4) mais un hors-jeu refroidissait le Croate. L'Atalanta Bergame l'emportait donc 1-0 et prenait la sixième place au classement. Bologne ne bougeait pas.