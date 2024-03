Sebastian Hoeneß prolonge à Stuttgart

Depuis l’annonce du départ de Thomas Tuchel en fin de saison, le Bayern Munich s’est mis en quête de lui dénicher son successeur. Parmi les favoris pour reprendre le flambeau de l’ex-coach de Chelsea et du PSG figurait le nom de Sebastian Hoeneß. Neveu du président d’honneur de la formation munichoise Uli Hoeneß, l’entraîneur allemand réalise une saison sensationnelle avec le VfB Stuttgart et avait déjà montré des belles choses lors de ses passages à Hoffenheim ainsi que chez les jeunes du Rekordmeister. Toutefois, une arrivée cet été en Bavière est à exclure car le technicien de 41 ans a prolongé l’aventure avec les Souabes jusqu’en 2027.

«Sebastian Hoeneß et le VfB forment un excellent match. Sebastian a porté le maillot avec l’anneau rouge sur la poitrine en tant que jeune joueur, et son lien avec le club et les gens de la région est clairement perceptible. Sebastian s’est engagé au VfB à la fin de la saison dernière, alors que les perspectives sportives étaient tout sauf roses. Il a cru au potentiel de l’équipe et de tout le club et a mis les choses sur la bonne voie avec beaucoup d’engagement. En tant que joueur d’équipe engagé, il incarne l’humilité et la loyauté, tout en étant extrêmement ambitieux et motivé à développer constamment nos joueurs et l’équipe. De notre point de vue, les prolongations de contrat précoces avec Sebastian Hoeneß et son entraîneur adjoint David Krecidlo sont absolument la bonne et logique étape. Nous sommes heureux d’avoir complété ces importants changements de personnel à la satisfaction de toutes les personnes impliquées et nous pouvons maintenant aborder les dix derniers matchs de la saison avec une énergie supplémentaire», a déclaré le président du VfB Alexander Wehrle via un communiqué officiel. Une cible en moins donc pour le Bayern Munich.