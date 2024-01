Real Madrid : récemment prolongé, Carlo Ancelotti envoie un message à Zinedine Zidane

Quelques heures avant le choc entre le Real et le Barça en finale de la Supercoupe d’Espagne, Carlo Ancelotti, présent en conférence de presse, a rendu hommage à Zinedine Zidane, qu’il pourrait rejoindre au palmarès des entraîneurs les plus titrés de l’histoire du club madrilène. En effet, en cas de victoire contre les Blaugranas, le Mister pourrait rejoindre l’ex-international français sur la deuxième marche du podium des entraîneurs les plus titrés de l’histoire du Real avec 11 trophées.

«Je suis très heureux et satisfait de remporter des titres. Mais le plus important, c’est ce qui arrive le lendemain, pas ce qui s’est passé. Je pense toujours à l’avenir. Et dès jeudi, nous aurons un autre match. Tu te souviens de temps en temps de ce que tu as gagné, de tes titres, mais l’important c’est de continuer. Ma mentalité, c’est de regarder vers l’avant, quoi qu’il arrive», a ainsi avoué Ancelotti avant d’envoyer un message fort à Zidane. «Il a été le meilleur joueur que j’ai vu à l’entraînement. Il faisait des choses incroyables. Et puis il m’a beaucoup apporté ici en tant qu’adjoint, car il connaissait très bien le club. Il m’a aidé avec les Français et aussi à m’adapter à la culture espagnole. Il m’a été d’une grande aide». L’intéressé, un temps annoncé de retour sur le banc des Merengues, appréciera forcément…