Monaco : l’OM aime bien Sofiane Diop, mais…

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille va être actif sur le marché des transferts cet été. C’est ce qu’a dit son président, Pablo Longoria, en marge de la présentation d’Igor Tudor, le nouvel entraîneur du club phocéen. L’Espagnol l’a expliqué, entre cinq et huit nouvelles têtes sont attendues. C’est au moins cela qu’il faut pour rendre l’équipe plus compétitive et surtout plus à même de répondre aux exigences du nouveau coach.

Pour l’heure, deux recrues sont arrivées. Il s’agit de deux défenseurs : Samuel Gigot, qui avait déjà signé l’hiver dernier, et Isaak Touré, en provenance du Havre. Du côté des départs, ceux de Luis Henrique (Botafogo) et de Nemanja Radonjic (Torino) sont en bonnes voies. Cela libérerait donc des places dans le secteur offensif de l’OM.

Monaco ne veut pas entendre parler d’un prêt

Selon nos informations, les Marseillais ont un vrai attrait pour le jeune élément offensif de l’AS Monaco, Sofiane Diop (22 ans). Pour essayer de le récupérer, les Phocéens, qui font avec les moyens -serrés- du bord, ont en tête une proposition de prêt avec option d’achat. Ce système ayant déjà été le préféré de Pablo Longoria l’été dernier.

Mais il y a un hic. Le club ne désire absolument pas prêter le Tourangeau, encore moins à un concurrent direct. Si Sofiane Diop s’en va, ce sera, murmure-t-on dans l’entourage du directeur sportif Paul Mitchell, un transfert définitif ou rien du tout. Les positions sont éloignées et en l’état aucun accord ne semble en vue. Mais on a déjà observé des retournements de situation bien plus spectaculaires pendant les mercatos d’été…