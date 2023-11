Quand Robert Lewandowski a vu son transfert tomber à l’eau à cause d’un volcan

Un transfert peut parfois tomber à l’eau à cause d’une visite médicale ratée… ou d’une éruption volcanique. Pour la deuxième situation, Robert Lewandowski en connaît un rayon. Présent en conférence de presse avec la Pologne cette semaine, l’attaquant du FC Barcelone est revenu sur une période qui aura décidément marqué un tournant dans sa carrière. En 2010, alors qu’il était censé rejoindre Blackburn, le natif de Varsovie a vu son transfert capoter en raison du réveil du volcan islandais au nom imprononçable.

«J’ai eu l’opportunité de rejoindre les Blackburn Rovers mais je voulais voir à quoi ressemblait les installations. J’ai rencontré Sam Allardyce pour la première fois en Pologne après un match. Il était prêt à me recruter et voulait venir en Pologne me voir, rembobine l’attaquant de 35 ans. Je pensais que ça aurait été bien d’y signer mais je n’ai pas pu y aller à cause du nuage provoqué par le volcan islandais (l’Eyjafjallajökull). Une semaine s’est écoulée et personne ne pouvait voler en Europe. Le vol était réservé, mais nous ne pouvions pas partir. Ce fait a changé ma vie. »