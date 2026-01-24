Barça : Hansi Flick donne des nouvelles de Gavi

En convalescence après son opération du genou droit le 23 septembre dernier, Gavi reprend progressivement le chemin des terrains. Présent en conférence de presse, ce samedi, Hansi Flick a toutefois assuré que le club catalan ne prendrait aucun risque avec sa pépite.

La suite après cette publicité

«Je le vois presque tous les jours, il s’entraîne et s’améliore beaucoup. Il est aussi tonifié, musclé, il est dans une meilleure situation. Nous devons rester patients, étape par étape, ne pas nous presser, nous faisons confiance à notre personnel car ils ont beaucoup de carrière devant eux. Il n’y a pas lieu de se presser. Si c’est février, très bien, mais l’important c’est qu’il revienne en bon état».