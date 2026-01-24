Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

Barça : Hansi Flick donne des nouvelles de Gavi

Par Josué Cassé
1 min.
Gavi @Maxppp

En convalescence après son opération du genou droit le 23 septembre dernier, Gavi reprend progressivement le chemin des terrains. Présent en conférence de presse, ce samedi, Hansi Flick a toutefois assuré que le club catalan ne prendrait aucun risque avec sa pépite.

La suite après cette publicité

«Je le vois presque tous les jours, il s’entraîne et s’améliore beaucoup. Il est aussi tonifié, musclé, il est dans une meilleure situation. Nous devons rester patients, étape par étape, ne pas nous presser, nous faisons confiance à notre personnel car ils ont beaucoup de carrière devant eux. Il n’y a pas lieu de se presser. Si c’est février, très bien, mais l’important c’est qu’il revienne en bon état».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Gavi
Hansi Flick

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Gavi Gavi
Hansi Flick Hansi Flick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier