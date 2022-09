Les secrets de la réussite d'Erling Haaland révélés

La sensation Haaland n'en finit plus d'impressionner. Auteur de débuts impressionnants du côté de Manchester City, le Norvégien s'affirme aujourd'hui comme l'un des meilleurs avant-centres du monde. Et pour parler de cette réussite, qui de mieux qu'Erase Steenslid, son ancien entraîneur personnel. Pour Mundo Deportivo, ce dernier évoque tout le parcours du joueur de 22 ans et notamment sa transformation lors de son passage à Dortmund.

« Son corps répond très bien à l'entraînement car sa génétique est privilégiée. Il a pris 12 kilos de muscle en 15 mois. C'était fou. Nous avons construit ce muscle à partir de zéro. Il était toujours le plus proche du buffet et son assiette était littéralement une montagne de nourriture » raconte-t-il, ajoutant qu'il ne se concocte que « des menus riches en poulet et en pâtes mais cuisinés sans sel ni huile, auxquels il ajoute des plats d'espadon, de bar et de daurade toujours accompagnés de légumes. » Une vie et un entraînement réglés au millimètre, mais qui justifie la forme étincelante du jeune joueur.