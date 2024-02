OM-MHSC : Pape Gueye enfin de retour après sa mise au placard

En clôture de la 23e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille recevait Montpellier, ce dimanche. Après une entame de match délicate, l’OM a su renverser la vapeur grâce à ses offensifs Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang et ainsi regagner les vestiaires avec un but d’avance.

À l’heure où le club phocéen réalisait le break sur penalty grâce à son attaquant gabonais, auteur d’un doublé, le début de deuxième mi-temps a été marqué par l’entrée de jeu de Pape Gueye à la place de Geoffrey Kondogbia (64e). Mis au placard par Gennaro Gattuso, le prédécesseur de Jean-Louis Gasset sur le banc marseillais, le milieu de terrain sénégalais n’était plus apparu sous les couleurs olympiennes depuis le 17 décembre, soit depuis la dernière victoire de l’OM en championnat.